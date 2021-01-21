Son dakika haber... Antalya'da çocuklar oyuncaklarıyla maske kullanımına dikkati çekti - Son Dakika

Antalya'da çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden biri olan maske kullanımına oyuncaklarıyla dikkati çekti.

İnsanlar, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 ile hayatlarında birtakım değişikliklere gitmek zorunda kaldı. Salgından korunmak için tavsiye edilen tedbirler, hayatın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Bu tedbirlerin başında ise maske, mesafe ve hijyen geliyor.

Anadolu Ajansı ekibi de Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekmek için maske takan çocukları oyuncaklarıyla fotoğrafladı. Çocuklardan bazıları, en sevdikleri oyuncaklara maske takarak, büyüklere sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda mesaj verdi.

Günlerinin büyük bölümünü evlerinde geçiren çocukların oyuncaklarına sarılma anlarındaki mutlulukları fotoğraflara yansıdı.

Antalya'da yaşayan 5 yaşındaki Arya Demirbaş, salgın nedeniyle zamanının büyük bir bölümünü evinde geçirdiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla tableti aracılığıyla görüntülü konuştuğunu anlatan Demirbaş, "Oyuncaklarım ve bebeklerimle zaman geçiriyorum. Dışarıya çıktığımızda sosyal mesafeye, maskeye dikkat ediyoruz. Herkes de dikkat ederse salgın çok çabuk biter." dedi.