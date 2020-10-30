Son dakika haber... Antalya'dan İzmir'e arama kurtarma ekibi - Son Dakika

Son dakika haber... Antalya'dan İzmir'e arama kurtarma ekibi
30.10.2020 17:51
Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir Seferhisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 17 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.
İzmir Seferhisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 17 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.
5 araçla yola çıkan ekip, sismik dinleme ve kurtarma ekipmanı, tüm arama kurtarma ekipmanları, yeraltı izleme kamerası gibi ekipmanlarla kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Antalya'dan hareket etti. - ANTALYA
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