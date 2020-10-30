Son dakika haber... Antalya'dan İzmir'e arama kurtarma ekibi - Son Dakika

İzmir Seferhisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 17 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.

5 araçla yola çıkan ekip, sismik dinleme ve kurtarma ekipmanı, tüm arama kurtarma ekipmanları, yeraltı izleme kamerası gibi ekipmanlarla kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Antalya'dan hareket etti. - ANTALYA