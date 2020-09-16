Son dakika haber! ANTALYA 'Konutu terk etmeme' cezasına savcı itiraz etti, taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! ANTALYA 'Konutu terk etmeme' cezasına savcı itiraz etti, taciz şüphelisi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre 'Konutu terk etmeme' cezasına savcı itiraz etti, taciz şüphelisi tutuklandıANTALYA'da, evine icra gelen evli ve 1 çocuk annesi N.D.

'Konutu terk etmeme' cezasına savcı itiraz etti, taciz şüphelisi tutuklandı

ANTALYA'da, evine icra gelen evli ve 1 çocuk annesi N.D.'yi (38) avukat olduğunu söyleyerek kandırdıktan sonra taciz etmekten 'konutu terk etmeme' cezası verilen Murat Özbay, başsavcılığın itirazı sonrasında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde pazar günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Evine gelen icradan kurtulmaya çalışan N.D.'ye yaklaşık 6 ay önce tanıştığı Murat Özbay, avukat olduğunu söyledi. Özbay, icra sorununu çözebileceğini bildirerek, kadınla irtibat kurdu, ancak zamanla taciz etmeye başladı. N.D., bu süreçte sonuncusu 2 ay önce olmak üzere 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdı.

UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ BİTİNCE EVİNE GELDİ

Ancak Murat Özbay vazgeçmedi, son uzaklaştırma süresinin bittiği cumartesi günü, N.D.'nin evine gelip, kendisine açılmayan kapıyı tekmeledi. Polisi arayan N.D., Özbay'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Murat Özbay hakkında yeniden uzaklaştırma kararı verilip, serbest bırakıldı.

TABANCA ÇALILIKTA BULUNDU

Korkuya kapılan N.D. ise yanına oğlunu da alıp annesinin Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evine gitti. Ancak Murat Özbay, pazar akşamı N.D.'nin annesinin evine geldi. Üzerinde tabanca olan Özbay, özür diledi. Bu sırada N.D.'nin oğlu önce polisi, ardından babası E.D.'yi aradı. Gelen polis ekipleri, Murat Özbay'ı gözaltına aldı. Özbay'ın tabancası ise çalılıklar arasında bulundu.

'KARIMIN BAŞINA SİLAH DAYAMIŞ'

Eşinin yaşadığı olay üzerine hemen işten kayınvalidesinin evine gelen E.D., 'Bu kişi, birlikte olmaları gerektiğini söyleyerek, eşimi tehdit ediyor. İki ay önce şikayette bulunarak uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Uzaklaştırma süresi bittikten sonra, önceki gün silahla evimize geldi. Karakola giderek, şikayetçi olduk. Uzaklaştırma kararı aldırdık. Serbest kaldıktan sonra bizi telefonla tehdit etti. Şimdi de kayınvalidemin evini bastı. Bu adamı tutuklasınlar. Adam psikopat. Karımın benden boşanmasını istiyor. Eşimi ve çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyor" dedi.

Murat Özbay'ın kendisini eşine avukat olarak tanıttığını kaydeden E.D. şöyle konuştu:

'Adam kendini eşime avukat olarak tanıtmış. Eşimin arkadaşının sevgilisi olduğunu söylemiş, 'Bu evi icradan kurtarırım' demiş. 5-6 aydır eşimi taciz ediyor. Hatta kafasına silah dayamış. Devletime güveniyorum, adalet istiyorum."

'SİLAHLI TEHDİT' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Murat Özbay hakkında, 'konutu terk etmeme' kararı verildi. Başsavcılığın karara itirazı üzerine Murat Özbay, evinden alınarak, polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özbay, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

DAHA ÖNCE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ

Öte yandan, Özbay'ın, geçen günlerde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki bir binanın çatısına çıkarak silahla intihara teşebbüs ettiği, polis tarafından ikna edilerek indirildiği öğrenildi. Ayrıca, Özbay'ın avukat olmadığı da öğrenildi.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

ANTALYA (DHA)

Son dakika haber! ANTALYA 'Konutu terk etmeme' cezasına savcı itiraz etti, taciz şüphelisi tutuklandı

Savcı, Taciz, Çocuk, İcra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ANTALYA 'Konutu terk etmeme' cezasına savcı itiraz etti, taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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