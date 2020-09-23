Son dakika haber! Antalya Valisi Yazıcı, Adrasan'da yanan ormanlık alanda inceleme yaptı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! Antalya Valisi Yazıcı, Adrasan'da yanan ormanlık alanda inceleme yaptı Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca ilçesindeki Adrasan Mahallesi'nde 18 Eylül'de meydana gelen ve yaklaşık 60 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Son dakika haber! Antalya Valisi Yazıcı, Adrasan'da yanan ormanlık alanda inceleme yaptı Açıklaması, System.String[]

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca ilçesindeki Adrasan Mahallesi'nde 18 Eylül'de meydana gelen ve yaklaşık 60 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, yanan ormanlık alanın ağaçlandırma ve rehabilitasyonu konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine de yer verilen Vali Yazıcı, Antalya'nın orman yangınları açısından riskli bir bölge olduğunu hatırlattı.

"Ancak alacağımız tedbirlerle bu tür felaketlerin önüne geçmeye çalışacağız." ifadesini kullanan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Yangın riski yüksek alanlarımız var. Orman teşkilatımız her yıl yenilenen ve güçlenen kadrosuyla son derece gayretli çalışmalar yürütüyor. Yangınlarla mücadele kapsamında bu çalışmalar önemli etken oluşturuyor. Büyük emekler sonucunda oluşturulan ormanları gelecek kuşaklara aktarabilmek ve yangın gibi önemli afetlerden korumak için devletimizin tüm imkanlarını gözden geçirerek, daima hazırlıklı olmalıyız. İnşallah bir daha böyle üzücü olaylarla karşılaşmadan, gelecek kuşaklara yeşil bir Antalya bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 23:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Antalya Valisi Yazıcı, Adrasan'da yanan ormanlık alanda inceleme yaptı Açıklaması - Son Dakika

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