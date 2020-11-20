Son dakika haber: Askerimizi şehit edilmesinde kullanılan roketatar ele geçirildi - Son Dakika

Askerimizi şehit edilmesinde kullanılan roketatar ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütünün sığınağında çok sayıda yaşam malzemesi ve silah bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'da gerçekleştirilen Şehit Uzm. J.V. Kad. Çvş. M. Kürşat Yılmaz-90-91 Operasyonun da 2016 yılında 1 askerimizin şehit edilmesinde kullanılan roketatarında içinde bulunduğu çok sayıda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca 18-19 Kasım 2020 tarihinde Şehit Uzm. J.V. Kad. Çvş. M. Kürşat Yılmaz-90-91 Operasyonları kapsamında Adıyaman merkez ve Çelikhan ilçesi kırsallarında yapılan arazi arama tarama faaliyetinde BTÖ mensuplarının üç odalı mağara ve toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş iki adet jelikan bidon bulundu. Mağara ve bidonların içerisinde 30 adet örgütsel doküman, 1 adet hücum yeleği, 4 adet mekap ayakkabı, 3 adet 6'lı pil bloğu, 1 adet radyo, 1 adet roket atar silahı ve arka aparatı, 3 adet roketatar mühimmatı, 5 adet sevk fişeği, 1 adet piknik tüpü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen roketatarın 2016 yılında Adıyaman Merkez Boğaz köy Girik Köprüsü Mevkiinde Jandarma Er Mücahit Şimşek'in şehit edildiği terör eyleminde kullanıldığı tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.