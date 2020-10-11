Son dakika haber: Avustralya'da resifte bulunan 45 kilogramlık patlamamış bomba denizin derinliklerine bırakıldı - Son Dakika

Avustralya donanmasının, ülkenin güneydoğu kıyısı açıklarındaki resif üstünde tespit edilen 45 kilogramlık patlamamış bombayı, açık denizin derinliklerine çekerek halkın ve resifin güvenliğini sağladığı bildirildi.

Patlamamış bombayı, Yeni Güney Galler eyaletinin yaklaşık 550 kilometre açıklarındaki Lord Howe Adası yakınlarındaki Elizabeth Resifinde bulan bir balıkçı, bombanın fotoğrafını çekerek yetkilileri durumdan haberdar etti.

Dikkatlice kaldırdıkları patlayıcıyı önce denizin yüzeyine bırakan donanma mensubu dalgıçlar, daha sonra bulunduğu yerden uzağa, açık denize çektikleri bombayı 550 metre derinliğindeki sulara gönderdi.

Sualtı Parkı görevlisi John Pritchard, yaptığı açıklamada, "Denizin derinlikleri gerçekten güvenli. Bir daha asla resife geri dönmeyecek." dedi.

Patlamamış bombanın bırakıldığı sularda derin deniz balıkçılığı yapılmadığını veya trol ile balık avına izin verilmediğini ifade eden Pritchard, bombanın yüzeye geri dönme ihtimali olmadığını söyledi.

Çevre Bakanı Sussan Ley, patlamamış bombayı bulan balıkçı ile donanma dalgıçlarının, potansiyel olarak hayatları ve Avustralya'nın en önemli resiflerinden birini kurtardığını belirtti.

Patlaması muhtemel bombaya müdahale edilmemesi durumunda ise sonuçlarının oldukça korkutucu olabileceğini vurgulayan Ley, "Şükürler olsun ki değerli resifin ekosistemi ve en önemlisi gelecekteki ziyaretçiler güven içinde." dedi.

Ley adına bir sözcü, bombanın menşeinin bilinmediğini ve dalgıçların, tahrip olan bombanın yaşını tahmin edemediğini aktardı.

Söz konusu büyüklükteki bombaların, Birinci Dünya Savaşı sırasında kullanıldığı ve bazen denizaltıları hedeflemek için uçaktan bırakıldığı ifade ediliyor.