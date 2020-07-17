Son dakika haber | Ayasofya'da 3. koordinasyon toplantısı başladı
Son dakika gelişmesine göre 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya ile ilgili çalışmaları değerlendirmek amacıyla 3. koordinasyon toplantısı başladı.
24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya ile ilgili çalışmaları değerlendirmek amacıyla 3. koordinasyon toplantısı başladı.
Danıştayın kararının ardından müze statüsünden camiye dönüştürülme kararı alınan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılacağı 24 Temmuz Cuma günü için hazırlıklar sürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında Ayasofya Camii'nde çalışmaları değerlendirmek amacıyla 3. koordinasyon toplantısı gerçekleştiriliyor. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Vali hazırlıkları yerinde inceliyor.
(Caner Sönmez/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 19:19 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Ayasofya'da 3. koordinasyon toplantısı başladı - Son Dakika
Son Dakika 00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi 23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:04 Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 22:53 Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak