Son dakika haber: Ayasofya'da gönüllü rehberlik yapan müezzin hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Ayasofya'da gönüllü rehberlik yapan müezzin hayatını kaybetti Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'inde gönüllü rehberlik yapan Kağıthane Uhud Camii müezzini Osman Aslan kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Ayasofya'da gönüllü rehberlik yapan müezzin hayatını kaybetti İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'inde gönüllü rehberlik yapan Kağıthane Uhud Camii müezzini Osman Aslan kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. İstanbul İl Müftülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'inde gönüllü rehberlik hizmetinde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Kağıthane Müftülüğü Uhud Camii Müezzin-Kayyım'ı Osman Aslan hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 05:12

Kaynak: İHA

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