Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yenimahalle'deki bir adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan T.T'nin evindeki aramada 12 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika