Son dakika haber: AYTO'nun projesi GEKA'dan destek almaya hak kazandı
Son dakika gündem haberi: Güney Ege Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Aydın Ticaret Odası (AYTO) Kadın Girişimciler Kurulu girişimleri ile hazırlanan Teknoloji Öğrenme ve Uygulama Merkezi Fizibilite Projesi Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından destek almaya hak kazandı.
Güney Ege Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Aydın Ticaret Odası (AYTO) Kadın Girişimciler Kurulu girişimleri ile hazırlanan Teknoloji Öğrenme ve Uygulama Merkezi Fizibilite Projesi Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından destek almaya hak kazandı.
Aydın'ın ekonomisi, rekabet gücü ve kalkınması açısından önemli yere sahip KOBİ'lerin üretim pazarlama ve yönetim süreçlerinde teknolojiyi nasıl kullanacaklarını kavramaları ve firmaların işletmelerinde bu teknolojiyi maliyet avantajı sağlayarak uygulamasına imkan tanıyan bir merkezin fizibilitesinin çıkarılmasını hedefleyen proje ile Türkiye'de teknoloji tasarım ve öğrenme alanında bir ilk gerçekleştiriliyor. Proje ile günümüzde endüstri 4.0 ve salgın gibi durumların beraberinde getirdiği dijital dönüşümün KOBİ'lere etkisinin analiz edildiği fizibilite ile çizilen yol haritası ile KOBİ'lerin değişen teknolojiye uyum sağlaması ve ileride yapılacak girişimler için yol gösterici olması amaçlanıyor. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 17:21
Kaynak: İHA
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