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Son dakika haber: Bakan Dönmez: Bor ürünleri satış miktarı 2,1 milyon ton - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Dönmez: Bor ürünleri satış miktarı 2,1 milyon ton

20.12.2021 13:43
Son dakika haber: Bakan Dönmez: Bor ürünleri satış miktarı 2,1 milyon ton

Son dakika gündem haberi... ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (Eti Maden) 2021 yılının Ekim ayı itibarıyla bor ürünleri satış miktarının 2,1 milyon ton olduğunu açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (Eti Maden) 2021 yılının Ekim ayı itibarıyla bor ürünleri satış miktarının 2,1 milyon ton olduğunu açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Eti Maden ile bağlı şirketleri tarafından üretilen ve satılan bor içerikli temizlik malzemeleri ile dezenfektanlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. CHP'li Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, Eti Maden tarafından üretilen bor ürünlerinin cam, tarım, seramik, temizlik sektörlerinde kullanıldığını belirterek, toplam bor ürünleri satış miktarının 2021 yılının Ekim ayı sonu itibarıyla 2,1 milyon ton mertebesinde olduğunu açıkladı. Bor ürünlerinin fiyatlarının pazardaki rekabet koşularına göre ülke, bölge, sektör bazında değişiklik gösterdiğine işaret eden Bakan Dönmez, bu nedenle Eti Maden tarafından pazardaki söz konusu değişimler ve rakipler analiz edilerek dinamik fiyatlandırma politikası uygulandığını kaydetti.


Eti Maden, Enerji, Ekim, Bor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Dönmez: Bor ürünleri satış miktarı 2,1 milyon ton - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bakan Dönmez: Bor ürünleri satış miktarı 2,1 milyon ton - Son Dakika
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