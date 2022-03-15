Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün üretime etkisi 5,3 milyar euro - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) 2 milyar 442 milyon euro, üretime ise 5 milyar 362 milyon euro etkisi olduğunu açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Projenin açılışının 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını kaydeden Karaismailoğlu, mega projeler ile tarihe imza attıklarını belirtti. Projenin yatırım tutarının 2 milyar 545 milyon euro olduğunu ve devletin kasasından tek kuruş çıkmadan mega yatırımın yapıldığını kaydeden Karaismailoğlu, "Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesi ile gece gündüz çalışarak tamamladığımız projemizi sadece halkımızın değil, dünyanın da hizmetine sunacağız. Proje ekonomiye de büyük katkı sağlayacak. Projemizle zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin avro ve 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımındaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro tasarruf edilecek. Böylece toplam tasarruf tutarı yıllık 415 milyon avroya ulaşacak. Projenin 1,5 yıl önce açılması ile ekonomiye 628 milyon avro katkı sağlanmış olacak" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun GSYH'ye etkisinin 2 milyar 442 milyon euro, üretime etkisinin ise 5 milyar 362 milyon euro olduğunu bildiren Karaismailoğlu, projenin yıllık istihdama etkisinin doğrudan ve dolaylı olarak 118 bin kişi olduğunu kaydetti.'GÜZERGAH 40 KİLOMETRE KISALACAK'1915 Çanakkale Köprüsü'nün 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer aldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "1915 Çanakkale Köprüsü 2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ile beraber 3 bin 563 metre uzunluğunda. 2 bin 23 metrelik orta açıklık cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek ve dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecek. İki çelik kule arasındaki köprümüz, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip. Dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. Malkara-Çanakkale Otoyolu da güzergahı 40 kilometre kısaltacak." Bakan Karaismailoğlu, açıklamasının devamında, "Projemiz, 'Ecdadımıza saygı, geleceğimize armağandır'. Kulelerin kırmızı beyaz rengi de al bayrağımızı temsil ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü; dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmek için azimle çalışan yeni Türkiye'nin, bu yolda son dönemeçte olduğunun göstergesidir. 18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi'nden bugüne Türkiye'nin aldığı mesafeyi, tüm dünyaya gösterecek bir nişanedir. Pandemiye rağmen büyüyen ve ihracatta Cumhuriyet rekoru kıran, yarını değil 2053 vizyonu ile tam bağımsız Türkiye'nin bir mührüdür" dedi.