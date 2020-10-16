Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu "Uçuş Rehberim" uygulaması tanıtım programına katıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu "Uçuş Rehberim" uygulaması tanıtım programına katıldı

16.10.2020 13:07

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Uçuş Rehberim' uygulaması tanıtım toplantısına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Uçuş Rehberim' uygulaması tanıtım toplantısına katıldı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bildiğiniz gibi, ulaştırma, altyapı ve haberleşmenin güçlü bir ekonominin kalbi olduğu inancıyla büyük bir atılım gerçekleştiriyoruz. Bu atılım geleneğini güçlendirerek geleceğe taşımak için; bizler de Milli Ulaştırma ve Altyapı Politikalarımızı bu iddiaya yakışır bir derinlik ve vizyonla oluşturuyoruz. Ülkemizin bütünsel kalkınması, her noktasında sosyal ve ekonomik canlılığın sağlanması, çağdaş, yenilikçi ve teknoloji temelli bir ulaştırma ve altyapı yaklaşımından geçiyor. Bu yaklaşımın, bölgemizde bir lojistik süper güç olma hedeflerimizi desteklemesi, ülke içinde ve bölgemizde mobiliteyi artırması, yani yolcu, yük ve data taşımacılığında kesintisiz, hızlı ve verimli bir şekilde hizmet etmesi önemli. Bütün bunlar olurken, kendi teknolojimizi üreterek, yerli ve milli çözümlerle tüm ulaşım modlarında dijitalleşmek amacındayız. Bunu hizmet noktasına kadar götürmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, "Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji ve Eylem Planımızı, mikro mobilite araçları kullanımı konusunda yasal düzenleme çalışmalarımızı, mobilite sistemleri ile alakalı kendi teknolojimizi üretmemizi sağlayacak üniversite iş birliklerimizi çok yakın zamanda hayata geçirdik. Katma değerli seyahati, bir yolcu deneyimi olarak vatandaşlarımıza sunmak hedefimizin bir parçası olan 'Uçuş Rehberim' projesi de işte bu çalışmalardan biri. Bugün, hava yollarında attığımız önemli yapılaşma, kapsam genişletme ve kapasite büyütme adımlarının üzerine teknolojik bir katma değer getiren Uçuş Rehberim uygulaması hizmete giriyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından geliştirilen projede emeği geçen tüm yöneticilerimi kutluyor ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"UÇUŞ REHBERİM İLE HAVALİMANLARI İÇERİSİNDEKİ YOĞUNLUĞU AZALTARAK YOLCULARIMIZIN KAYBETTİĞİ ZAMANI DA EN AZA İNDİRMİŞ OLACAĞIZ"

Uçuş deneyiminin farklı bir teknolojik deneyime dönüştüğünü belirten Karaismailoğlu, "Uçuş Rehberim Mobil Uygulamamız ile havalimanlarımızda dileyen herkes mobil uygulama üzerinden sunulan günlük 2 gigabayta kadar ücretsiz bir şekilde internetten faydalanabilecek. Ancak daha önemlisi, artık uçuş süreci farklı bir teknolojik deneyime dönüşüyor. Uygulamamızdaki uçuş takip özelliği ile yolcularımıza göndereceğimiz anlık bildirimler sayesinde, uçak kaçırma dertlerini ortadan kaldıracağız. Yolcular artık Uçuş Rehberim sayesinde uçuşlarını sosyal medya hesaplarından da takip edebilecekler. Uygulama sayesinde yolcular, havalimanlarındaki tüm hizmetleri de yine cep telefonlarından keşfedebilecekler. 'Uçuş Rehberim'in getirdiği diğer bir yenilik de 'Aracım Nerede?' hizmeti. Havalimanlarına aracını park eden yolcular bundan sonra araçlarını aramak zorunda kalmayacaklar. Tüm havalimanlarımızda kullanılmasını hedeflediğimiz 'Uçuş Rehberim' ile, havalimanları içerisindeki yoğunluğu azaltarak yolcularımızın kaybettiği zamanı da en aza indirmiş olacağız. Ayrıca, Uçuş Rehberim uygulamasına kazandırılacak çek-gönder hizmeti ile yolcularımızın sorunlarına en kısa zamanda hızlı ve etkili bir şekilde çözüm sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

"DHMİ'NİN 'YOLCU DOSTU' YAKLAŞIMINI HER GEÇEN GÜN GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Uygulamanın gelişerek yolcuların seyahat ve iletişim ihtiyaçlarına cevap vereceğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Yerli ve milli öz kaynaklarla yapılması planlanan Canlı Uçuş Takibi ile vatandaşlarımız uçuşlarını anlık olarak takip edebileceklerdir. Ticari faaliyetler amacıyla havalimanlarımızı kullanan yolcularımızın da ihtiyaçlarına hızlı ve kesintisiz bir şekilde cevap vererek ekonomik verimliliğe katkı sunacağız. Uygulamamız sürekli gelişerek, yolcularımızın seyahat ve iletişim ihtiyaçlarına, çağın gereklilikleri ve beklentileri yönünde cevap vermeye devam edecek. Böylelikle, DHMİ'nin 'yolcu dostu' yaklaşımını her geçen gün güçlendireceğiz. Yeni projelerimizle vatandaşlarımızın seyahat ve iletişim özgürlüklerinin sınırlarını genişletmeye devam edeceğiz" dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZ NETİCESİNDE 2,2 MİLYAR DOLAR OLAN SEKTÖR CİROMUZU BUGÜN İTİBARIYLA 27.2 MİLYAR DOLARA YÜKSELTTİK"

56 havalimanından dünyanın 328 noktasına uçulduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın 2003 yılında başlattığı bölgesel havacılık politikası kapsamında adımlarımızı bir bir hayata geçirirken, sivil havacılığımız kayda değer bir gelişim gösterdi. Bu büyümeyi nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilir kılmak için 18 yıldır durmaksızın çalışıyoruz. Çalışmalarımız neticesinde 2,2 milyar dolar olan sektör ciromuzu bugün itibariyle 27.2 milyar dolara yükselttik. 2002 yılında ülkemizde bir yılda 34 milyon kişi uçabilirken, son 18 yılda yüzde 500'ü aşan bir artışla 209 milyon vatandaşımız, Türkiye'nin dört bir yanına uçarak ulaşabildi. Mevcut 56 havalimanımızdan, bugün dünyanın 328 noktasına uçuyoruz. 2002 yılında dünyanın sadece 60 noktasına uçabiliyorduk. Yurt içi uçuşlarımızda halkımızın seyahat konforu ve kalitesini artırmak için gerçekleştirdiğimiz yatırımları, yurt dışı uçuşlarımız için de göstermeyi ihmal etmedik. Dünyanın örnek gösterdiği İstanbul Havalimanı'mızla Türkiye ve İstanbul, uluslararası bir hub haline geldi. Bu başarılı sonuçlar bizim gurur duymamıza vesile olurken, çıtayı daha da yukarıya çekmiştir. Vatandaşımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini daha da artırma sorumluluğunu omuzlarımıza yüklemiştir."

"HER GÜN BİR BAŞKA YENİLİKÇİ PROJENİN MÜJDELİ HABERLERİNİ ALACAKSINIZ"

Dev projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Ülke sathında ulaşımı mükemmelleştirmek ve haberleşme alanında en güncel teknolojilerle halkımıza hizmet verebilmek için dev projeler hayata geçirdik. Ama bir o kadar büyük ve katma değerli projelerimiz de yolda; Yakında tamamen açılacak olan, yayıncılık hizmetlerine başladığımız Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulemiz, geçtiğimiz günlerde teslim aldığımız, 30 Kasım tarihinde uzaya fırlatarak 2021'in ikinci çeyreği içerisinde hizmete alacağımız TÜRKSAT 5A uydumuz, Türkiye'nin haberleşme ve uzay alanındaki faaliyetlerinde çağ atlamasına vesile olacak, yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A, haberleşme ve uzay alanlarında ülkemizi ileriye taşımaya devam edecek adımlardır. Akıllı ulaşım sistemlerini ve dijital altyapılı yolcu ve yük taşıma hizmetlerini kısa sürede tüm ulaşım modlarında hayata geçireceğiz. Bizler, milli ulaşım ve altyapı politikalarımızı doğrultusunda ilerlerken, sizler de ulaşım ve haberleşme konusunda her gün bir başka yenilikçi projenin müjdeli haberlerini alacaksınız" dedi.

-İHA-

Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu Uçuş Rehberim uygulaması tanıtım programına katıldı
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu Uçuş Rehberim uygulaması tanıtım programına katıldı
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu Uçuş Rehberim uygulaması tanıtım programına katıldı
Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu Uçuş Rehberim uygulaması tanıtım programına katıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Adil Karaismailoğlu, Milli, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu 'Uçuş Rehberim' uygulaması tanıtım programına katıldı - Son Dakika

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