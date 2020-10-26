SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının en fazla olduğu il İstanbul'da hastaneleri ziyaret etti. Ziyaretlerde yaptığı toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "Salgına karşı organize olalım" dedi.

İstanbul'da artan koronavirüs vakalarından sonra kente gelen Bakan Koca, 112 Acil Çağrı, Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Yaptığı toplantılar sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Koca, salgında 'maske, mesafe, hijyen'den oluşan 3 kurala dikkat çekerek "Salgına karşı organize olalım" çağrısında bulundu.