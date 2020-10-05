Son dakika haber... Bakan Pakdemirli: Tarımdaki başarılarımızdan dolayı övünmeliyiz - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Pakdemirli: Tarımdaki başarılarımızdan dolayı övünmeliyiz

Son dakika gelişmesine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli pandemi sürecinde tarım ve gıdanın vazgeçilmez olduğunu herkesin gördüğünü belirterek, 'Hepimiz tarımdaki başarılarımızdan dolayı övünmeliyiz.

Son dakika haber... Bakan Pakdemirli: Tarımdaki başarılarımızdan dolayı övünmeliyiz, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli pandemi sürecinde tarım ve gıdanın vazgeçilmez olduğunu herkesin gördüğünü belirterek, 'Hepimiz tarımdaki başarılarımızdan dolayı övünmeliyiz. Yerimiz zaten iyi. Her gün televizyonlara çıkıp tarım bitti tarım şöyle oldu demek doğru değil' dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan Gebze Teknik Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış ve Akıllı Tarım Uygulamaları İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı. Törende konuşan Bakan Pakdemirli pandemi sürecinde tarımın vazgeçilmez olduğunun anlaşıldığını söyleyerek, "Tarım ve gıda vazgeçilmez ve bunu pandemi sürecinde de anladık. Herkes gördü ki tarım ve gıda çok önemli. Tarım en az futbol kadar konuşulan bir konudur. 83 milyon bunu konuşur. Ağzımızdan midemize giden bir yol var. Herkes yorum yapıyor. Ne yemeliyiz? Ne yememeliyiz? Herkesin ilgi alanı ve odağı. Önümüzdeki bilgi çağı. Tarımında bu bilgi çağı dışında kalma şansı yok. Basit bir matematik var. Serbest piyasa düzeninde bir yerde talep varsa o verimlilik ve arzda yakalıyor. Dünyada kişi başına düşen tarım arazimiz 2 dekar. Biz daha verimli çalışmamız lazım, teknoloji unsurunu tarıma koymamız gerekiyor." dedi. "TARIMDA AVRUPA'NIN LİDERİYİZ"Bakan Pakdemirli orman yangını, bitki hastalıklarını drone ile tespit etmeye başladıklarını belirterek, şöyle konuştu: 'İlk defa yüzde 30'dan fazla orman yangını ile karşılaşmamıza rağmen her yangına bağlı yanan alanımız daha az. Bu da teknoloji sayesinde. Tarım Bakanlığı olarak askeriyeden sonra teknolojiyi bu kadar yoğun kullanan kurum haline geldik. Tarımda teknoloji kullanmak bize zaman, iş gücü, maliyet, performans, çevre korunması konularında fayda sağlıyor. Dünyada ekilebilen hektar 1,5 milyar hektar, ülkemizde 23,1 milyon hektar. Orman varlığı dünyada 4 milyar hektar, ülkemizde 22,7 milyon hektar. Bu şartlarda tarımda Avrupa'nın lideriyiz. 12 binden fazla bitkiye ev sahipliği yapıyoruz. 4 saatlik bir uçuş mesafesiyle dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşabiliriz. Hepimiz tarımdaki başarılarımızdan dolayı övünmeliyiz. Yerimiz zaten iyi. Her gün televizyonlara çıkıp tarım bitti tarım şöyle oldu demek doğru değil. Eksiklerimiz var mı var. Arazilerimiz de miraslar nedeniyle küçük. Bütün bunlara rağmen üreticimiz kaynaklarını iyi değerlendiriyor devlette buna destek veriyor. 13 yılda toplam 310 milyar destek verildi. Bir taraftan devlet destek vermiş bir taraftan çiftçimiz de üretimi arttırmış. Destekten daha önemli bir olay var. Moral. Her gün bu iş öldü bitti değil, her gün daha ileriye gidiyor olacağımızı bilmemiz lazım." diye konuştu."BİZE VAKA VAR DA SAKLIYORMUSUNUZ DEDİLER"Pandemi sürecinde ülke olarak önlemlerin alındığını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Pandemide İtalya, Fransa, İspanya'da rafların boşaldığını gördük. Biz salgın sürecinde önlemlerimizi aldık. İlk vaka görülmeden önce tüm sektörlerde toplantılarımızı yapıp bitirdik. Tarım sektöründe stokları arttırın dedik. Onlarda bize "Hayrola vaka var da saklıyor musunuz?" dediler. Bizde 'Hayır gelecek lütfen stoklarınızı arttırın' dedik. Lojistik sektörüne de hazırlıklarını yapmalarını söyledik. Türk insanı çok pratik ve zoru gördüğünde gereğini yapabiliyor.?Yapılan konuşmanın ardından Bakan Pakdemirli, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan, İktisad Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir Akıllı Tarım Uygulamaları İş Birliği Protokolünü imzaladı. DRONE İLE İLAÇLAMA YAPTI

Bakan Pakdemirli, Gebze Teknik Üniversitesi içerisinde bulunan Akıllı Tarım Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde drone kullanarak biberiyeleri ilaçladı.


Gebze Teknik Üniversitesi, Bekir Pakdemirli, Bakan, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Pakdemirli: Tarımdaki başarılarımızdan dolayı övünmeliyiz - Son Dakika

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