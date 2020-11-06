Son dakika haberi! Bakan Varank fabrikada kadınlarla birlikte paketleme yaptı - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Varank fabrikada kadınlarla birlikte paketleme yaptı

06.11.2020 14:09
Son dakika haberi! Bakan Varank fabrikada kadınlarla birlikte paketleme yaptı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Varank, bir fabrikayı ziyaretinde üretim departmanına geçerek, çalışan kadınlarla birlikte paketleme yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çerkezköy'de açılışa hazırlanan Rebul Kozmetik Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti'yi ziyaret etti. Fabrika üretim faaliyetleri ile ilgili sunum yapılmasının ardından üretim departmanını gezen Bakan Varank, fabrika çalışanlarına başarılar diledi. Paketleme bölümünde kadın işçilerle bir araya gelen Varank, burada paketleme de yaptı. Bakan Varank, çalışan kadınları tek tek kutladı.

Bakan Varank, fabrika ziyaretinin ardından Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne geçerek derin deşarj projesiyle ilgili toplantıya katıldı. Bakan Varank'a fabrikayı ziyaretinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy Rebul Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Müderrisoğlu, Satın Alma Direktörü Mehmet Kaya, Fabrika Direktörü Fatih Mehmet Tufan, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Sema Coşkuner, Satış Direktörü Sinan Kantar eşlik etti.

(Hüseyin Gökçeli/İHA)

Son dakika haberi! Bakan Varank fabrikada kadınlarla birlikte paketleme yaptı
Son dakika haberi! Bakan Varank fabrikada kadınlarla birlikte paketleme yaptı
Son dakika haberi! Bakan Varank fabrikada kadınlarla birlikte paketleme yaptı

Mustafa Varank, Çerkezköy, Tekirdağ, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Bakan Varank fabrikada kadınlarla birlikte paketleme yaptı - Son Dakika Ekonomi


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