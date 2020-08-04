Son dakika haber! Başkale Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu hizmete açılacak - Son Dakika

Başkale Belediyesince yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açılacak.

Açılış öncesi havuzda incelemelerde bulunarak bilgi alan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, havuzun bölge için önemli bir proje olduğunu belirtti.

Olimpik havuzun Başkale halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Solak, şunları kaydetti:

"3200 metrekarelik bir alanda oluşturulan yarı olimpik yüzme havuzu, 25 metre ve 6 kulvardan oluşuyor. Bir çocuk havuzu, 156 kişilik tribün, sauna, fitness ve yönetici odaları yer alıyor.

Tepebaşı Mahallesi'nde millet bahçesinin yanında inşa edilen yüzme havuzu büyük bir cazibe merkezi olacak. Van ve ilçeleri başta olmak üzere Hakkari ve Yüksekova'dan da insanlar gelip yüzme imkanı bulabilecek."