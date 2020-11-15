Kocasinan Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında devam eden Yunus Emre Mahallesi'ndeki 6 bloktan oluşan konutlarda sona gelindi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projenin tamamlanmasıyla Yunus Emre'nin yeni bir çehreye kavuşacağını belirtti.

Kentsel dönüşümün önemine değinen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yunus Emre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında konutlar, teslim için gün sayıyor. Kaba inşaatın bittiği ve içerisinde ince inşaatın devam ettiği konutları, yıl sonunda tamamlanmasıyla birlikte teslim edeceğiz. Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar nihayete ermiş olacak. Bölgedeki hak sahibi hemşehrilerimiz, yeni yuvalarına önümüzdeki yıldan itibaren kavuşmuş olacak. Huzur ve sağlık içerisinde iyi günlerde oturmalarını diliyorum. Özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarımız her bir alanda devam ediyor. Yunus Emre, Gaziosman ve Yavuzlar bölgesindeki giriş kapımız. Bundan sonra da bu bölgede yapılacak olan dönüşüm çalışmalarının burasıyla birlikte daha da hızlanacağını ümit ediyoruz."