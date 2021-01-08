BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,033732 0,13 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,064711 0,09 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025593 0,09 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,034758 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037100 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,080422 1,56 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,056786 1,53 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,124930 1,42 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,036642 1,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,096170 0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,031414 1,16 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032749 1,05 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,066845 1,02 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,029784 0,80 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,103792 0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045933 0,60 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,065113 0,57 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026908 0,49 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038761 0,49 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,027575 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025676 0,06 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028364 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071370 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067179 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,071065 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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