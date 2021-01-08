Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,033732
|0,13
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,064711
|0,09
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025593
|0,09
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,034758
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037100
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,080422
|1,56
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,056786
|1,53
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,124930
|1,42
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,036642
|1,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,096170
|0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,031414
|1,16
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032749
|1,05
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,066845
|1,02
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,029784
|0,80
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,103792
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045933
|0,60
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,065113
|0,57
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026908
|0,49
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038761
|0,49
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,027575
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025676
|0,06
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028364
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071370
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067179
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071065
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi