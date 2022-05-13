Son dakika haber! Betül bebek bıçaklanmış olarak ölü bulundu, anne gözaltına alındı (2) - Son Dakika
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Son dakika haber! Betül bebek bıçaklanmış olarak ölü bulundu, anne gözaltına alındı (2)

13.05.2022 21:51
Son dakika haber! Betül bebek bıçaklanmış olarak ölü bulundu, anne gözaltına alındı (2)

Son dakika haberleri... ANNE TUTUKLANDIManavgat Devlet Hastanesi'nde muayenesinin ardından jandarma merkezinde işlemleri tamamlanan Mersiye Gök, Manavgat Adliyesi'ne getirildi.

ANNE TUTUKLANDI

Manavgat Devlet Hastanesi'nde muayenesinin ardından jandarma merkezinde işlemleri tamamlanan Mersiye Gök, Manavgat Adliyesi'ne getirildi. Jandarmada ifade vermeyen Mersiye Gök'ün savcılıktaki ifadesinde, 3 gündür ilaç kullanmadığı ve cinnet geçirdiğini söylediği öğrenildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mersiye Gök, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer taraftan ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan cenazesi alınan Betül bebek, Side Mahallesi Kemer Mezarlığında toprağa verildi.


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Manavgat Devlet Hastanesi, Manavgat, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Betül bebek bıçaklanmış olarak ölü bulundu, anne gözaltına alındı (2) - Son Dakika


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