Beyoğlu'nda İspanya vatandaşı genç kızın 4'üncü kattan düşme anı kamerada - Son Dakika

BEYOĞLU'nda 4. kattan düşerek ağır yaralanan İspanyol uyruklu Buıtrago N. (26) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, salı günü saat 22.20 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunan binada meydana geldi. Mühendislik yapan İspanya uyruklu Buıtrago N.(26) 4. kat penceresinden aşağı düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmalarda ağır yaralanan genç kadının o gün eve arkadaşı Cenk E. (49) ile geldiği, alkollü oldukları ve olaydan kısa süre önce tartıştıkları belirledi. Polis ekipleri Cenk E.'yi gözaltına aldı. Olayı araştıran polis ekipleri olaya ilişkin güvenlik kamera görüntülerini ortaya çıkardı. Buıtrago N.'nin cam kenarına oturduğu sırada dengesini kaybederek açık camdan aşağıya düştüğü görüldü. Gözaltına alınan Cenk E. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Pencereden düşerek ağır yaralanan Buıtrago N. kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Genç kadın bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Düşme anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.- İstanbul