BIÇAKLI KAVGADA AĞIR YARALANDI

KARAMAN'da Ahmet Burak Büyükköse (24), kavga ettiği gruptaki bir kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Büyükköse hastanede tedaviye alınırken, olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında İmaret Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Burak Büyükköse ile karşılaştığı 5 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında hepsi yabancı uyruklu olduğu belirtilen gruptaki bir kişi, yanındaki bıçağı çekip Büyükköse'yi kalbinden, göğsünden ve karın bölgesinden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet Burak Büyükköse, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Büyükköse'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)