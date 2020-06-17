Son dakika haber | Bigadiçliler, hemşehrileri Aktaş'ın İstanbul Emniyet Müdürü olmasıyla gururlandı - Son Dakika

İSTANBUL'un yeni İl Emniyet Müdürü Balıkesir nüfusuna kayıtlı Zafer Aktaş'ın baba ocağındaki yakınları, kendisi ile gurur duyduklarını söyledi. Aktaş'ın kuzeni Nuray Yılmaz, "Yeni görev yerini duyunca mutluluktan göz yaşı döktük" dedi.

Adana Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, İstanbul'a İl Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer Aktaş, nüfusa kayıtlı olduğu memleketi Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde akrabalarını ve ilçede yaşayanları gururlandırdı. Bigadiçli vatandaşlar, Zafer Aktaş'a yeni görevinde başarılar dilerken, "Daha yüksek mevkilerde olmasını isteriz" diyerek duygularını dile getirdi. Bigadiç'teki Aktaş'ın halası Esma Aktaş ve hala kızı Nuray Yılmaz ise, "Akşam duyduğumuzda evimizde bayram havasını yaşadık ve mutluluğumuzdan, mutluluk göz yaşını döktük. Çok memnun olduk" diye konuştu.