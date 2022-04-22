Son dakika haber... Bilecik'te uyuşturucu madde kaçakçılığı: 4 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Bilecik'te uyuşturucu madde kaçakçılığı: 4 gözaltı

22.04.2022 12:51
Son dakika haber... Bilecik'te uyuşturucu madde kaçakçılığı: 4 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Bilecik'te uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Osmaneli ilçesinde uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı bilgisi alındı. Bu çerçevede adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince R.B., A.B., İ.Ş. ve S.B. isimli şahısların bulunduğu evde ve şahıslara ait araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramada; 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet sikke, 3,83 gram kubar esrar; 5,42 gram toz esrar ve 6,98 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüpheliler ise gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Bilecik'te uyuşturucu madde kaçakçılığı: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bilecik'te uyuşturucu madde kaçakçılığı: 4 gözaltı - Son Dakika
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