Bill Gates babasının vefatının ardından, "Babamın dirayeti, cömertliği, empatisi ve tevazu hali dünya genelinde birçok insanı etkilemiştir" sözlerini kullandı.

William Henry Gates II'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, 94 yaşındaki Bill Gates'in babasının ABD'nin Washington eyaletinde bulunan yazlık evinde Pazartesi günü Alzheimer hastalığından hayatını kaybettiği ifade edildi.

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