Son dakika haber... Bingöl'de kahreden kaza: 3 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralanırken, 3 aylık Ali Eren bebek hayatını kaybetti.

Kaza, Genç ilçesi Yadin Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Sarısaman köyünden şehir merkezine doğru seyir halinde olan Nazmi S. kontrolündeki 34 TD 6252 plakalı araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde bulunan anne, baba ve bir çocuk yaralanırken, 3 aylık bebek Ali Eren ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar tedavi edilmek üzere Genç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL