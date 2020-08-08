Son dakika haber! Bir günde 4 köyü ziyaret etti - Son Dakika

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, ilçeye bağlı 4 köyü ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaymakam Mİraç Akabulut, daire amirleri ile birlikte Akpınar, İlcikören, Doğancılar ve Çamköy köylerini ziyaret etti. Köylerede Köydes ve Köylere Hizmet Götürme Birliği yatırımlarını yerinde inceleyen Kaymakam Akbulut, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Köylerin sorunlarının çözülmesi ve Köylüler için tehlike arz eden metruk yapı problemleri için gerekli talimatları veren Kaymakam Akbulut, vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde ve kendi ağızlarından dinlemek için köy ziyaretlerimiz aralıksız devam edeck" dedi. - KÜTAHYA