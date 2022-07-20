Son dakika haber... BM ve ABD'den Libyalı tarafların askeri kurumları birleştirme çabasına övgü - Son Dakika
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Son dakika haber... BM ve ABD'den Libyalı tarafların askeri kurumları birleştirme çabasına övgü

20.07.2022 18:11
Son dakika haber... BM ve ABD'den Libyalı tarafların askeri kurumları birleştirme çabasına övgü

Son dakika haber: Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD, Libyalı tarafların ülkedeki askeri kurumları birleştirme çabalarını takdirle karşıladığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD, Libyalı tarafların ülkedeki askeri kurumları birleştirme çabalarını takdirle karşıladığını duyurdu.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, sosyal medya hesaplarından, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ile Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin sözde Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak en-Nazuri'nin orduyu birleştirme konusunda yaptıkları görüşmeye destek açıklamasında bulundu.

UNSMIL'in açıklamasında söz konusu görüşmeden övgüyle söz edilerek, "BM, bu önemli diyaloğu takdirle karşılıyor ve 5+5 Ortak Askeri Komite aracılığıyla güvenlik sürecinde yapılan görüşmelere ve Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasına desteğini sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada da "ABD, birleşik bir askeri kurum oluşturulmasına yönelik Libya güvenlik sürecinde kaydedilen ilerlemeyi övmek için sesini UNSMIL ile birleştiriyor." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Libya güvenlik sürecinde kaydedilen ilerlemenin Haddad, Nazuri ve Ortak Askeri Komite'nin (5+5) çabaları sayesinde gerçekleştiği" belirtildi.

Haddad ve Nazuri, 11 Aralık 2021'de Sirte kentinde gerçekleştirdikleri ilk görüşmelerinde, Libya'daki siyasi krizin çözümü kapsamında askeri kurumun birleşmesinin kaçınılmazlığını teyit etmişti.

Libya resmi haber ajansı LANA'nın haberine göre, Haddad ve Nazuri, son olarak 18 Temmuz'da ülkedeki 5+5 Ortak Askeri Komite'nin çalışmaları kapsamında başkent Trablus'ta bir araya gelerek orduyu birleştirme konusunu değerlendirmişti.

5+5 Ortak Askeri Komite

BM himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komite'de, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran komite, bu kapsamda Şubat 2021'de Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.

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Kaynak: AA

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