Son dakika haber: Bodrum'da 9 hayvanın zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Bodrum'da 9 hayvanın zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

29.03.2022 15:08
Son dakika haber: Bodrum'da 9 hayvanın zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberleri: Muğla'nın Bodrum ilesinde 2 köpek ile 7 kedinin zehirlenerek öldürüldüğü tespit edildi.

Muğla'nın Bodrum ilesinde 2 köpek ile 7 kedinin zehirlenerek öldürüldüğü tespit edildi. Zehirleme olayları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gündoğan sahil kesiminde önceki gün 2 köpek ve 4 kedi, bitkin halde bulundu. Ağzından salyalar geldiği öğrenilen hayvanlar için yardım istendi. Bodrum Belediyesi'ne ait petbulance bölgeye sevk edildi fakat zehirlendiği tespit edilen hayvanlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgede ertesi gün 3 kedinin daha ölüsüne rastlandı. Bölge sakinlerinin şikayeti üzerine Gündoğan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı. Şüpheli olabileceği değerlendirilen kişilerle görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

Bodrum Belediyesi ekipleri, zehirlenen hayvanları otopsi yapmak üzere bölgeden aldı. Zehirlemelerle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bölge sakinleri, yaptıkları açıklamada "Bu hayvanlardan bazıları kayıtlı hayvanlardı. Çoğu bizim burada baktığımız hayvanlardı. Çok üzüldük. Şüphelenilen kişiler var. Hatta bir kadın, ölü kediyi çöpe atarken tespit edilmiş ama 'bizim bahçemizde öldüğü için çöpe attım' demiş. Şüpheli olabileceği değerlendirilen kişilerle görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. Soruşturma sürüyor. İnşallah yapanlar tespit edilir ve gereken cezayı alırlar." ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Son dakika haber: Bodrum'da 9 hayvanın zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Son dakika haber: Bodrum'da 9 hayvanın zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Son dakika haber: Bodrum'da 9 hayvanın zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

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Kontrolden çıkan kamyonet direğe çarparak durdu Kontrolden çıkan kamyonet direğe çarparak durdu

Gündoğan, Bodrum, Köpek, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Bodrum'da 9 hayvanın zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bodrum'da 9 hayvanın zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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