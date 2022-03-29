Son dakika haber: Bodrum'da 9 hayvanın zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilesinde 2 köpek ile 7 kedinin zehirlenerek öldürüldüğü tespit edildi. Zehirleme olayları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gündoğan sahil kesiminde önceki gün 2 köpek ve 4 kedi, bitkin halde bulundu. Ağzından salyalar geldiği öğrenilen hayvanlar için yardım istendi. Bodrum Belediyesi'ne ait petbulance bölgeye sevk edildi fakat zehirlendiği tespit edilen hayvanlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgede ertesi gün 3 kedinin daha ölüsüne rastlandı. Bölge sakinlerinin şikayeti üzerine Gündoğan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı. Şüpheli olabileceği değerlendirilen kişilerle görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

Bodrum Belediyesi ekipleri, zehirlenen hayvanları otopsi yapmak üzere bölgeden aldı. Zehirlemelerle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bölge sakinleri, yaptıkları açıklamada "Bu hayvanlardan bazıları kayıtlı hayvanlardı. Çoğu bizim burada baktığımız hayvanlardı. Çok üzüldük. Şüphelenilen kişiler var. Hatta bir kadın, ölü kediyi çöpe atarken tespit edilmiş ama 'bizim bahçemizde öldüğü için çöpe attım' demiş. Şüpheli olabileceği değerlendirilen kişilerle görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. Soruşturma sürüyor. İnşallah yapanlar tespit edilir ve gereken cezayı alırlar." ifadelerini kullandı. - MUĞLA