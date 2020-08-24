Son dakika haber | Burdur'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Pelin öğretmen öldü
Son dakika haberlerine göre BURDUR'da, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü resim öğretmeni Pelin Çakır (32), yaşamını yitirdi.
BURDUR'da, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü resim öğretmeni Pelin Çakır (32), yaşamını yitirdi. Çakır'ın ölüm haberini alan arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Burdur- Tefenni yolu yeni adliye kavşağında meydana geldi. H.S.Ü.'nün kullandığı 15 ATT 749 plakalı minibüsle Burdur'da özel bir kolejde resim öğretmenliği yapan Pelin Çakır'ın kullandığı 64 AAG 262 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Pelin Çakır, ihabr üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde doktorlarım tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaza haberini alıp hastaneye gelen arkadaşları, Pelin Çakır'ın yaşamını yitirdiğini öğrendiklerinde gözyaşlarını tutamadı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü H.S.Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kaza sırasında Pelin Çakır'ın başında bulunan kaskının parçalandığı görüldü. Pelin Çakır'ın özel bir okulda resim öğretmenliği yaptığı ve okuldan çıktıktan sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 19:03
Kaynak: DHA
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