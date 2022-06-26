Son dakika haber... Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Son dakika haber... Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

26.06.2022 02:16
Son dakika haber... Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberler: Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki katlı binanın üst katında çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki katlı binanın üst katında çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Kemerçeşme Mahallesi Şen Sokak üzerinde bulunan ve yabancı uyrukluların kaldığı öğrenilen iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevrede oturan vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Haber verilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi ise olay yerindeki tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bursa'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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