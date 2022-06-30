Son dakika haber | Bursa'da çocuk bisikletine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Bursa'da çocuk bisikletine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

30.06.2022 08:33
Son dakika haber | Bursa'da çocuk bisikletine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çocuk bisikletine zulalanmış 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çocuk bisikletine zulalanmış 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.P.E. ve M.E'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Fırtına"nın yardımıyla yapılan aramalarda çocuk bisikletine zulalanmış 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bursa'da çocuk bisikletine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bursa'da çocuk bisikletine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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