Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.P.E. ve M.E'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Bursa'da çocuk bisikletine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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