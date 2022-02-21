Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada oto kiralama firması sahibinin öldürülmesiyle ilgili davada 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Alican Ç, Şiyar Emre U. ve başka suçtan tutuklu Semih K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz müşteki sanık Cengiz Ç, maktulün bazı yakınları ile taraf avukatları, mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen oto kiralama firması çalışanı Şiyar Emre U, pişman olduğunu belirterek, "Mağdurum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Taksici Alican Ç. de kendisini ziyarete geldikten sonra cezaevi önünde öldürülen babasının olay günü kimseye küfretmediğini ve tahrik unsuru oluşturacak davranışta bulunmadığını söyledi.

Kendisini korumak için ateş ettiğini öne süren Alican Ç, "Serdar Umur'un ölümüne neden olmak istemezdim." ifadesini kullandı.

Olayın ardından evlerine gitmek üzereyken kendilerine küfredildiğini, üzerlerine ateş açıldığını öne süren oto kiralama firması çalışanı Semih K. de "Şahsın amacı bir ya da birden fazla kişiyi öldürmekti. Bu insanın gözünü ne kadar kan bürüdüğü aşikardır." diye konuştu.

Maktul Serdar Umur'un babası Bülent Umur da sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıklardan Alican Ç'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", Şiyar Emre U'nun "kasten öldürmeye teşebbüs, silahla kasten yaralama ve ikişer defa silahla basit yaralama", Vural Y'nin "kasten öldürmeye teşebbüs, ikişer defa silahla basit yaralama, silahla kasten yaralama, zincirleme şekilde silahlı tehdit", Semih K'nin ise "kasten öldürmeye teşebbüs, silahla kasten yaralama, silahla basit yaralama" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Ayrıca savcı, diğer bazı sanıkların da farklı suçlardan cezalandırılması, kimilerinin de beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etti.

Ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Sümer Sokağı'nda faaliyet gösteren taksi durağı ile oto kiralama firmasında çalışanlar arasında 7 Haziran 2020'de tartışma çıkmış, olay tarafların yakınlarının da karışmasıyla kısa sürede büyüyüp bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada silahla vurulan oto kiralama firması sahibi Serdar Umur, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan Şiyar Emre U, Alican Ç. ve Vural Y. tutuklanmıştı. Haklarında dava açılan 10 sanıktan Vural Y. tahliye edilmişti.

Alican Ç'nin babası ise 2020'nin kasım ayında oğlunu ziyaret etmek için gittiği cezaevinin önünde silahla öldürülmüştü.