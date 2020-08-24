Son dakika haber... Bursa'da plastik atıkların yer aldığı alanda yangın çıktı - Son Dakika

Bursa'da plastik atıkların yer aldığı alanda yangın çıktı

BURSA'da bir hurdacı dükkanında başlayan yangın, plastik atıkların atıldığı alana sıçramasıyla büyüdü. Ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir hurdacı dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. Yükselen alevler, iş yerinin yakınında yer alan plastik atıkların atıldığı alana sıçradı. Büyüyen yangın üzerine, ihbar sonucu bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sonucu yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından da görüldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.