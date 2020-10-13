Son dakika... Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a operasyon - Son Dakika

Bunun üzerine sabah saatlerinde şüpheliye ait adrese Jandarma Özel Harekat Timleri'nin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Bursa Bölge Başkanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın Mahmur'daki kampında eğitim aldığı belirlenen M.Ö'nün (28) Bursa'da bulunduğunu tespit etti.

Bursa 'da, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

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