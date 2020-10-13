Son dakika... Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a operasyon - Son Dakika

Son dakika... Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a operasyon

13.10.2020 16:55

Son dakika haberler: Bursa'da, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Bursa Bölge Başkanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın Mahmur'daki kampında eğitim aldığı belirlenen M.Ö'nün (28) Bursa'da bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine sabah saatlerinde şüpheliye ait adrese Jandarma Özel Harekat Timleri'nin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan M.Ö. jandarmaya götürüldü.

Öte yandan, Suriye uyruklu N.S'nin (33) terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdiğini belirleyen ekipler, zanlıyı kent merkezindeki evinde gözaltına aldı.

Şüphelilere ait adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Son dakika... Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a operasyon
Son dakika... Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a operasyon
Son dakika... Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a operasyon
Son dakika... Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a operasyon

Terör, Bursa, DEAŞ, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a operasyon - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere'de işsizlik son üç yılın en yüksek seviyesinde En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı
F.Bahçe, kulübün ceza alacağını söyleyen gazeteci Gökhan Dinç'i dava ediyor F.Bahçe, kulübün ceza alacağını söyleyen gazeteci Gökhan Dinç'i dava ediyor         
17:13
Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması         
16:48
İstanbul'da özel harekat destekli dev narkotik operasyonu İstanbul'da özel harekat destekli dev narkotik operasyonu         
16:35
Tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürüp intihar etti Tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürüp intihar etti         
16:16
Bursa'da fuhuş yapmaya zorladıkları kadını kaçırırken yakalanan çift tutuklandı Bursa'da fuhuş yapmaya zorladıkları kadını kaçırırken yakalanan çift tutuklandı         
16:05
Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı         
15:55
Başkan Adam Silver, tüm NBA çalışanlarına 1000 dolar ikramiye verdi Başkan Adam Silver, tüm NBA çalışanlarına 1000 dolar ikramiye verdi         
15:38
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı         
13:39
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı         
12:36
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 17:23:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei