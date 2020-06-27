Son dakika haber: Çanakkale'de YKS heyecanı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT'ye giren adaylar koronavirüs tedbirlerine uyularak sınav salonlarına alındı.
Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına giren adaylar, okullara, koronavirüs tedbirlerine uyularak alındı. Sosyal mesafe uygulanarak sınav salonlarına alınan adaylarda maske kontrolü yapıldı. Veliler ise çocuklarını, okul bahçelerinde bekledi.
Lapseki'nin Yenice köyünden kızı Kübra Can'ı sınava getiren Recep Can, "Heyecanla sınavı bekliyoruz. Kızımın başarılı olup, 4 yıllık bir okulu kazanmasını istiyorum. Kızım heyecana kapılıp, strese girmezse ve sınavda başarılı olursa, biz de kendimizi başarılı olmuş sayacağız. Sevineceğiz. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.