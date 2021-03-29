Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yuvasaray köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Yuvasaray köyünde pozitif vakaların artması sonucu salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca köyün 10 gün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Çankırı'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika