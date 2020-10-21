Son dakika haber! Cathay Pacific Havayolları, Kovid-19 nedeniyle 8 bin 500 pozisyonu kapatıyor

HONG Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pacific, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 8 bin 500 pozisyonun kapatılacağını açıkladı.

Cathay Pacific'ten yapılan açıklamada, karar doğrultusunda Hong Kong'da 5 bin 300 ve diğer bölgelerde görevli 600 kişinin işini kaybedeceği, dolu olmayan 2 bin 600 pozisyonun da kaldırılacağı belirtildi.

Açıklamada, bunun şirketin iş gücünün yüzde 24'ü anlamına geldiği kaydedildi.

Hong Kong hava yolu şirketi, yerel birimi Cathay Dragon'u da kapatacağını duyurdu.

Şirket, ayda yaklaşık 260 milyon dolar kaybı önleyemedi

Cathay Pacific, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sırasında sevkiyatları erteleyerek, özel izin planları ve yöneticilerin maaşlarında kesintiye giderek masrafları kısmayı denemişti.

Haziranda Hong Kong hükümetinden 5 milyar dolar kurtarma paketi alan hava yolu şirketi, ayda yaklaşık 260 milyon dolar kaybı önleyemedi.

Cathay Pacific Üst Yöneticisi Augustus Tang, "Küresel salgının, havacılık üzerindeki yıkıcı etkisi sürüyor. Acı gerçek, hayatta kalabilmek için grubu temelden yeniden yapılandırmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Yeniden yapılanmanın hava yolu şirketine 284 milyon dolara mal olacağı ancak 2021'de masrafları ayda 64 milyon dolar azaltacağı kaydedildi.