Gaziantep'te bir evin çatı katında yangın çıktı. Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmazken çatı katında maddi hasar oluştu.

Yangın, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde 18 numaralı sokakta bulunan bir evin çatı katında çıktı. İddiaya göre, öğle saatlerinden sonra evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangının çıktığı bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP