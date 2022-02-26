Son dakika haber... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı

26.02.2022 14:11

Son dakika haberler: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniğinde görev yapan D.D.A isimli doktor, tedavi esnasında hasta yakını S.D'nin saldırısına uğramıştı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniğinde görev yapan D.D.A isimli doktor, tedavi esnasında hasta yakını S.D'nin saldırısına uğramıştı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıyı gerçekleştiren S.D kaldığı evde gözaltına alınarak 'Kasten Adam Yaralama ' suçundan mahkemeye sevk edildi.

iddiaya göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji kliniğinde görevli doktor D.D.A'nın hastayı tedavi etmek isterken hasta yakını S.D'nin fiziksel ve sözlü saldırısına uğradı. Doktorun tedavi esnasında kullandığı aletlerle doktorun kafasına vurulduğu, hasta yakınlarının ise doktorun boğazını sıkarak boğmaya çalıştığı olayla ilgili S.D isimli şahıs gözaltına alınarak 'Kasten Adam Yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Doktora şiddetin gerekçesini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız: Karımın canını yaktın! Doktora şiddetin gerekçesini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız: Karımın canını yaktın! CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ'NDE DOKTORA SALDIRAN KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ'NDE DOKTORA SALDIRAN KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Doktora, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
14:01 Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı? İddiayı İnsan Hakları İzleme Örgütü duyurdu
13:58 Eskişehir'de mermer atölyeleri çalışacak eleman bulamamaktan yakındı: 6 bin lira veriyoruz gelen yok!
13:45 Zelenski'den peş peşe açıklamalar: Kiev kontrolümüz altında, düşmanın planlarını bozduk
13:41 Rusya iddiası: Zelenski Kiev'den ayrıldı, videoları önceden çekti!
13:24 Bir Hasan Mezarcı eksikti! Savaş patlak verince "Mesih olarak buradayım" diye ortaya çıktı
13:18 İşte Putin'in Ukrayna'daki 4 senaryosu! Uzmanlara göre Rus lider bu 4 senaryodan birini hayata geçirmek istiyor
13:06 Rus askeri araçlarının vurulmasında Bayraktar TB2'ler mi kullanılıyor?
13:04 Savaş görüntülerini gülümseyerek paylaştı! Rus askerin fonda füzeler atılırken görüntüsü
12:46 Polonya, Rusya'ya rest çekti: Sizinle maça çıkmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 14:16:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement