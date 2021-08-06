Bolu'da ahır ve samanlık yangında küle döndü - Son Dakika

Bolu'da ahır ve samanlık yangında küle döndü

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 22.00 sıralarında Dörtdivan ilçesi Deveciler Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Gürsoy'a ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, samanlığın bitişiğindeki ahıra sıçradı. Yangını görenler ahırdaki hayvanları güvenli bölgeye taşıdıktan sonra itfaiyeye haber verdi. Bolu, Gerede ve Dörtdivan'dan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına mahalleli de destek verdi. Yangın söndürülürken, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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