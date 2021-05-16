Devrilen cipin içinde sıkıştılar: 2'si çocuk 7 yaralı - Son Dakika

Kaza, akşam saatlerinde Vakfıkebir ilçesine bağlı Deregözü Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.Ç. idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halinde bulunduğu üst yoldan alt yola düşerek devrildi.

YARDIMLARINA YÖRE HALKI KOŞTU

Yöre halkı, kazada araçta sıkışarak yaralanan 2'si çocuk 7 kişinin yardımına koşup, durumu da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazanın haber verilmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Gelen sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak, ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.