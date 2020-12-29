Ciple TIR çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Ciple TIR çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

29.12.2020 00:29
Ciple TIR çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Ciple TIR çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde ciple TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada Vehbi ve Ayşe Özen çiftiyle Cemile Kılıçaslan yaşamını yitirdi.

Ciple TIR çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde ciple TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada Vehbi ve Ayşe Özen çiftiyle Cemile Kılıçaslan yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Özen çiftinin çocuğu Yağmur (10) ise hastanede kurtarılamadı. Aynı kazada TIR sürücüsü de yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Çay- Konya karayolunun 13'üncü kilometresinde Dinar'a bağlı Akçaköy yakınlarında meydana geldi. Murat Kaplan'ın kullandığı çekici plakası 01 Y 8546, dorse plakası 01 Y 9181 olan TIR, karşı yönden gelen Vehbi Özen'in kullandığı 31 ADT 254 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç tarlaya uçtu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipte bulunan sürücü Vehbi Özen ve eşi Ayşe Özen ile Cemile Kılıçaslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vehbi ve Ayşe Özen çiftinin çocuğu Yağmur Özen ise sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Dinar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Yağmur Özen de kurtarılamadı.
Araç içerisinde sıkışan cenazeler Dinar Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Dinar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Aynı kazada yaralanan TIR sürücüsü Murat Kaplan da tedaviye alındı.

Ciple TIR çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
Ciple TIR çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
Ciple TIR çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
Ciple TIR çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Ayşe Özen, Karahisar, Kaza, Tır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ciple TIR çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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