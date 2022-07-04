Son dakika haberleri... Çocukların kavgasına aileler karıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Çocukların kavgasına aileler karıştı: 3 yaralı

04.07.2022 11:39

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da parkta karşılaşan çocukların tartışmasına ailelerin de karışması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da parkta karşılaşan çocukların tartışmasına ailelerin de karışması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi, Şehit Ahmet Çelekoğlu 2. Aralık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, parkta karşılaşan çocukların tartışması büyüyerek ailelerin de katılmasıyla sokak kavgasına dönüştü. Bıçak da kullanılan olayda, tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hüseyin Tayyar - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Çocukların kavgasına aileler karıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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