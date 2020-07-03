Son dakika haber... ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "online mezuniyet" töreni yapıldı - Son Dakika

Son dakika haber... ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "online mezuniyet" töreni yapıldı

Son dakika habere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) mezuniyet töreni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) mezuniyet töreni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi.

Halil Altıntop, Bayer Münih'in U16 takımının yardımcı antrenörü oldu
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

ÇOMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Siyasal Bilgiler Fakültesi 2019-2020 dönemi Mezuniyet Töreni, fakültenin web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınladı.


Mezuniyet töreni online yapılmakla birlikte tören eş zamanlı olarak, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde fakültenin Cemil Meriç Toplantı Salonunda, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bil, COMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Pelin Kanten, fakültenin akademik ve idari personeli ile Çanakkale de bulunan mezun öğrencileri ve öğrenci yakınları katıldı.


Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden 80, işletme bölümünden 20 ve iktisat bölümünden 30 olmak üzere toplam 130 öğrencinin mezun olduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla devam etti.


SBF Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Erkul, burada yaptığı konuşmada, dört bölümde bin 775 öğrencisi ile yüzde 100 dolulukta 410 kontenjanı olan fakültelerinin hem hijyen koşulları, hem donanım, hem de eğitim ortamı açısından 2022-2021 eğitim-öğretim yılına hazır olduğunu söyledi.

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

"Bugün yeni mezunlarımızı yeni yaşamlarına uğurlamanın heyecanı, telaşı ve memnuniyetini bir arada yaşamaktayız. Yaşamınızın bir dönemini kapatıp yeni bir dönemi açmaktasınız. Çalışkanlığın, dürüstlüğün ve üretkenliğin bir değer olduğunu bilen, zorlukla mücadeleden korkmayan, inandığı gibi yaşayan ve bu inançla hareket eden bireyler olun. Bu çerçevede tüm katılımcılara rektörümüz sayın Prof. Dr. Sedat Murat adına hayırlı olsun diyorum."

Fakülte adına, 2019-2020 mezun öğrencilerine hazırlanan mektup fakülte sekreteri Deniz Aydın tarafından okunduktan sonra, online ve sosyal mesafeli mezuniyet töreni, temsili kep atma görüntüsü ile sona erdi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 'online mezuniyet' töreni yapıldı - Son Dakika

Son Dakika

16:23 Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 14:15 Muğla'nın kamp alanları doğa tutkunları için eşsiz bir tatil fırsatı sunuyor 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 12:06 Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
21:28
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
21:12
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
"Havai fişek fabrikasına ilk ben girdim" diyen kişi korku dolu anları anlattı
18:03
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
17:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 22:48:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "online mezuniyet" töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]