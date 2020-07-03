Son dakika haber... ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "online mezuniyet" töreni yapıldı - Son Dakika

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) mezuniyet töreni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Siyasal Bilgiler Fakültesi 2019-2020 dönemi Mezuniyet Töreni, fakültenin web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınladı.



Mezuniyet töreni online yapılmakla birlikte tören eş zamanlı olarak, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde fakültenin Cemil Meriç Toplantı Salonunda, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bil, COMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Pelin Kanten, fakültenin akademik ve idari personeli ile Çanakkale de bulunan mezun öğrencileri ve öğrenci yakınları katıldı.



Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden 80, işletme bölümünden 20 ve iktisat bölümünden 30 olmak üzere toplam 130 öğrencinin mezun olduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla devam etti.



SBF Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Erkul, burada yaptığı konuşmada, dört bölümde bin 775 öğrencisi ile yüzde 100 dolulukta 410 kontenjanı olan fakültelerinin hem hijyen koşulları, hem donanım, hem de eğitim ortamı açısından 2022-2021 eğitim-öğretim yılına hazır olduğunu söyledi.

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

"Bugün yeni mezunlarımızı yeni yaşamlarına uğurlamanın heyecanı, telaşı ve memnuniyetini bir arada yaşamaktayız. Yaşamınızın bir dönemini kapatıp yeni bir dönemi açmaktasınız. Çalışkanlığın, dürüstlüğün ve üretkenliğin bir değer olduğunu bilen, zorlukla mücadeleden korkmayan, inandığı gibi yaşayan ve bu inançla hareket eden bireyler olun. Bu çerçevede tüm katılımcılara rektörümüz sayın Prof. Dr. Sedat Murat adına hayırlı olsun diyorum."

Fakülte adına, 2019-2020 mezun öğrencilerine hazırlanan mektup fakülte sekreteri Deniz Aydın tarafından okunduktan sonra, online ve sosyal mesafeli mezuniyet töreni, temsili kep atma görüntüsü ile sona erdi.