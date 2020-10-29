Cumhuriyet Bayramı'nı yüzerek kutladılar - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı'nı yüzerek kutladılar

29.10.2020 16:41

Her yıl geleneksel olarak 19 Mayıs'ta denize girerek yüzme sezonunu açan eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, geleneği bozmayarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda açtığı sezonu bu yıl yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapattı.

Her yıl geleneksel olarak 19 Mayıs'ta denize girerek yüzme sezonunu açan eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, geleneği bozmayarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda açtığı sezonu bu yıl yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapattı.

Eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, başlattığı geleneği bozmayarak her yıl olduğu gibi 19 Mayıs'ta denize girerek açtığı yüzme sezonunu yine 29 Ekim'de denize girerek kapattı. Hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen su sıcaklığının yüzmeye elverişi olduğunu dile getiren Bakırcı, "Benim belediye başkanlığı dönemimin ilk yılından itibaren her yıl 19 Mayıs'ta Karadeniz'in şirin ili Rize'mizde denize girilebildiğini göstermek amaçlı denize giriyordum. 29 Ekim günü de sezonu kapatmış oluyorduk. Bu sezon kapatma resmi kapatma anlamındadır. Bu tarihten sonra da Karadeniz'de çok rahat denize girilebiliyor. Yine başkanlığımız bittikten sonra biz buna devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın bir kısmı eşlik ediyor. Haftanın 3 günü belediyemizin bu sosyal tesisini kullanarak denize giriyoruz. Sağlık açısından faydası da olmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

Onlarla beraber yüzen ve zamanla kendini geliştirip Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları'na katılanlar olduğunu dile getiren Bakırcı, "Geçtiğimiz hafta stant taktırdığım için çok kalamadım. Bu etkinlikler burada var olduğu için içimizden bazı arkadaşlar İstanbul'daki boğaz olimpiyatlarına katıldı. Derece alarak döndüler. Hem de bu arkadaşlarımız profesyonel olmayan amatör yüzücüler. İnşallah önümüzdeki yıl profesyoneller de dahil olur" dedi.

Bakırcı'ya yüzerken Rizeli vatandaşlar ve iş adamları da eşlik etti.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Cumhuriyet Bayramı'nı yüzerek kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı yüzerek kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı yüzerek kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı yüzerek kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı yüzerek kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı yüzerek kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı yüzerek kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı yüzerek kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı yüzerek kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı yüzerek kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı yüzerek kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı yüzerek kutladılar

29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 Ekim, Yüzme, Rize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Bayramı'nı yüzerek kutladılar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Arsenal'de zor günler geçiren Mesut'a takım arkadaşı Mustafi, destek verdi: Her zaman yanındayım Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı         
16:27
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım         
16:21
Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor         
15:46
Avustralya'da yayına hazırlanan muhabirin yüzüne kuş çarptı Avustralya'da yayına hazırlanan muhabirin yüzüne kuş çarptı         
15:26
Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz         
14:39
Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı         
14:12
Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı         
14:04
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Koca mahallenin internet kablolarını çaldılar, eğitim alamayan öğrenciler mağdur oldu Koca mahallenin internet kablolarını çaldılar, eğitim alamayan öğrenciler mağdur oldu         
10:14
Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor         
09:57
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 17:15:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhuriyet Bayramı'nı yüzerek kutladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei