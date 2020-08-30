KASTAMONU'nun Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Taş'ın, evinde tedavisine başlandı.
Daday İlçe Belediye Başkanı CHP'li Hasan Fehmi Taş, öksürük şikayeti nedeniyle dün hastaneye başvurdu. Başkan Taş'a, burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine evinde tedaviye alınan Başkan Taş, "Durumum iyi. Şu an evimde izoleye alındım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:48 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Daday Belediye Başkanı Taş'ta koronavirüs tespit edildi - Son Dakika