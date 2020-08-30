Son dakika haber... Daday Belediye Başkanı Taş'ta koronavirüs tespit edildi - Son Dakika

Daday İlçe Belediye Başkanı CHP'li Hasan Fehmi Taş, öksürük şikayeti nedeniyle dün hastaneye başvurdu. Başkan Taş'a, burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine evinde tedaviye alınan Başkan Taş, "Durumum iyi. Şu an evimde izoleye alındım" dedi.

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