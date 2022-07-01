Son dakika haber... "Demir yumruk" operasyonunda gözaltı sayısı 323'e yükseldi

"Demir yumruk" operasyonunda gözaltı sayısı 323'e yükseldi
Göcek- Fethiye arasında açık denizde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı
ANKARA - Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalışan ve düzenledikleri sahte faturalarla 3'üncü şahıslar üzerindeki paravan şirketlerden haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 323'e yükseldi.
Alınan bilgiye göre, Operasyon kapsamında Göcek-Fethiye arasında iken açık denizde operasyon gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı operasyonda Serdar T. isimli bir kişi gözaltına alındı.
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