Son dakika haber... "Demir yumruk" operasyonunda gözaltı sayısı 323'e yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haber... "Demir yumruk" operasyonunda gözaltı sayısı 323'e yükseldi

01.07.2022 12:59

Edinilen son dakika haberine göre "Demir yumruk" operasyonunda gözaltı sayısı 323'e yükseldi Göcek-Fethiye arasında açık denizde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalışan ve düzenledikleri...

"Demir yumruk" operasyonunda gözaltı sayısı 323'e yükseldi

Göcek- Fethiye arasında açık denizde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalışan ve düzenledikleri sahte faturalarla 3'üncü şahıslar üzerindeki paravan şirketlerden haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 323'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Operasyon kapsamında Göcek-Fethiye arasında iken açık denizde operasyon gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı operasyonda Serdar T. isimli bir kişi gözaltına alındı.

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Son dakika haberi | 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 323'e çıktı Son dakika haberi | 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 323'e çıktı Son dakika haber | Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonu: Gözaltı sayısı 310'a yükseldi Son dakika haber | Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonu: Gözaltı sayısı 310'a yükseldi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... 'Demir yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 323'e yükseldi - Son Dakika

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