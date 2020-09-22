Belediyenin kursunda sınava hazırlanan iki çocuk annesi kadın üniversiteli oldu - Son Dakika

Sarayköy Belediyesinin açtığı üniversite hazırlık kursunda eğitim alan iki çocuk annesi kadın, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ne yerleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, liseyi de dışarıdan bitiren 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Fatma Dilbaz, üniversite hayallerini gerçekleştirmek için belediyenin Sosyal Etkinlik Merkezinde açtığı kursa yazıldı.

Kursun ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Dilbaz, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünü kazandı.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, makamında ağırladığı Dilbaz'ı tebrik etti.

Hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığı aktaran Dilbaz da, "Çok mutluyum. Bu yeni bir başlangıç. İnşallah bundan sonra da üniversiteyi başarıyla tamamlayıp gerçek yaşama atılacağız. 'Beşikten mezara kadar ilim talep ediniz' diye bir şiarımız var. Onun takipçisiyiz." diye konuştu.

Özbaş, Dilbaz'a üniversitedeki ilk notlarını yazması için kalem ve sosyoloji kitapları hediye etti.