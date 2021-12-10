Dünürler arasındaki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika

Dün, Yeni Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde lastik dükkanı işleten G.İ. ile Uşak 'ın Karahallı ilçesinden gelen dünürü A.K. arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan A.K. kaldırıldığı hastanede ölmüş, F.K. ile M.K. yaralanmıştı. Olayın ardından G.İ. ile oğlu C.İ gözaltına alınmıştı.

Dün G.İ'nin ateşlediği tabancayla ağır yaralanan F.K, kaldırıldığı Bekilli Devlet Hastanesi 'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Denizli 'nin Bekilli ilçesinde dün dünürler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kişi daha hayatını kaybetti, gözaltına alınan damadın babası tutuklandı.

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